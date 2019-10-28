Курским предпринимателям предложили создать уникальный дизайн-код

ТАКТ".В Курске продолжают разработку уникального дизайн-кода. Единый стиль оформления городского ландшафта призван избавить город от пестрой рекламы и огромного количества других конструкций. Первые обсуждения проходили с участием общественников, а в субботу представители власти встретились с предпринимателями, сообщает телеканал "
В зале – более 50 человек. За каждым столом – по десять предпринимателей и эксперт в сфере ландшафтного дизайна. Их задача – разработать дизайн-код областного центра, подразумевающий внешний облик города, который не повлияет на ведение бизнеса.
Артур Романенко, советник губернатора Курской области: «Нам нужно уговорить их не только поменять, нам нужно объяснить им почему это нужно делать, для чего это нужно сделать, и почему новые ограничения, которые устанавливаться для бизнеса, они будут только способствовать развитию их предприятий, а ни в коем случае не ухудшению».
Участники, а это бизнесмены, попробовали разместить вывески таким образом, чтобы не испортить внешний вид исторических зданий не только на улице Ленина, но на окраинах города. Денис Водопьянов – уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе, уверен, мнение крупных предпринимателей необходимо учитывать в первую очередь.
Денис Водопьянов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области: «Бизнес всегда воспринимает нововведения с опаской. Он считает: «Не успели для нас ввести что-то одно, как уже начинают другое». Сегодня в работе с предпринимателями самое главное, чтобы разработанный регламент по дизайн-коду, он не стал очередным нормативно-правовым актом, про который бизнес может сказать: «Что-то за меня решили – это будет лучше, если я этого не сделаю – будет хуже»».
С тем, что существующие требования к благоустройству нуждаются в доработке, уверены представители власти. Роман Старовойт отметил, пестрая реклама во многом мешает общему восприятию облика города.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Очевидно одно: ни жителей региона, ни руководства области, ни бизнес не устраивает нынешнее положение дел в областном центре, да и в населенных пунктах по внешнему облику. У нас есть острая необходимость в решении этого вопроса».
Скорых перемен не будет – отмечает советник губернатора по вопросам благоустройства. Принято решение не привлекать для разработки дизайн-кода специализирующиеся на этом организации. Предприниматели оказались открыты к диалогу.
Анна Коновалова, советник губернатора Курской области: «Один из предпринимателей сегодня предложил такую идею, предложить жителям, насколько важен и нужен дизайн-код именно визуально. Через пару недель мы проведем определенное мероприятию и закрыть вывеску, если это возможно, чтобы показать горожанам, что такое дизайн-код».
Как будет выглядеть областной центр, решают не только власть и бизнес, но и горожане. К обилию пестрых вывесок на исторических зданиях куряне относятся скептически. Считают, что внешний облик зданий, особенно исторических, должен оставаться в первозданном виде.
- Очень конечно портит. Посмотрите, все завешано да залеплено, даже не видно красоты. Старые здания, тоже завешаны. Мне кажется, под ними и скрывается та прелесть – ремонт, так скажем.
- Во-первых не эстетично, во-вторых излишняя реклама отвлекает водителей от знаков . Это должно как-то регламентироваться, особенно на оживленных улицах.
Курским предпринимателям предложили создать уникальный дизайн-код
Единый стиль оформления городского ландшафта призван избавить город от пестрой рекламы и огромного количества других конструкций