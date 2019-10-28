В Курской области ФСБ задержала орловчанина-националиста, который скрывался от следствия и направлялся в батальон «Азов»

На нём изнасилование, убийство и кражи

Сотрудники Погрануправления ФСБ задержали орловчанина, который пытался незаконно пересечь госраницу России.29-летний собирался попасть на территорию Украины, чтобы вступить в ряды добровольческого батальона «Азов». Об этом он сам рассказал правоохранителям, отметив, что придерживается националистических взглядов.Также выяснилось, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, более того, сейчас он скрывается от правоохранительных органов за совершённые им преступления в Орловской области (изнасилование, убийство и кражи).Беглеца курские пограничники передали в УМВД России по Орловской области.