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В Курской области ФСБ задержала орловчанина-националиста, который скрывался от следствия и направлялся в батальон «Азов»

На нём изнасилование, убийство и кражи

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Сотрудники Погрануправления ФСБ задержали орловчанина, который пытался незаконно пересечь госраницу России.

29-летний собирался попасть на территорию Украины, чтобы вступить в ряды добровольческого батальона «Азов». Об этом он сам рассказал правоохранителям, отметив, что придерживается националистических взглядов.

Также выяснилось, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, более того, сейчас он скрывается от правоохранительных органов за совершённые им преступления в Орловской области (изнасилование, убийство и кражи).

Беглеца курские пограничники передали в УМВД России по Орловской области.

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