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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курской области в двух ДТП погибли люди

Под Обоянью водитель врезался в столб, в Дмитриеве сбили пешехода

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В субботу в Курской области произошли две аварии, в которых погибли три человека.

Так в Обоянском районе 26 октября рано утром, примерно в половину шестого на 578 км автодороги М-2 "Крым" 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, двигаясь со стороны Курска в направлении Белгорода допустил съезд в кювет, где машина врезалась в опору ЛЭП. В результате одного пассажира 37-лет с ранением госпитализировали в медвенскую райбольницу. Водителя и ещё одно пассажира - 22-х лет повезли в обоянскую райбольницу, но по пути они скончались.

В другой аварии, которая произошла в Дмитриеве, погиб пешеход. 

В тот же день около девяти часов вечера возле дома №6 по улице Мичурина неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 35-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги. Мужчину с травмами госпитализировали в местную больницу, но спасти его медикам не удалось.
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