ТАКТ".С начала года в России произошло более 27 тысяч дорожно-транспортных пешеходов, из них – девять тысяч – в темное время суток. Сотрудники Госавтоинспекции Курской области напомнили гражданам о безопасности на неосвещенных участках дорог. Рейд состоялся в рамках профилактического мероприятия «Школьные каникулы», сообщает телеканал "
За десять месяцев в «ночных» ДТП погибло 13 человек, 29 – пострадали. Только один пешеход оказался со светоотражающим аксессуаром. О печальной статистике на дорогах Курской области напоминают сотрудники Госавтоинспекции – 60% наездов в темное время суток происходят по вине пешеходов.
Александр Жиленков, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД Курской области: «Наша основная задача, донести до пешеходов, что обязательно использовать светоотражающие элементы. Если пешеход его не использует, ему грозит штраф 500 рублей».
Пешехода в темной одежде в сумерках без светоотражающих элементов видно с расстояния 30 метров. Фликеры, которые вручали нарушителям вместо протоколов, позволяют стать заметнее уже с 150-200 метров. О пользе световозвращателей нарушители вспоминают, оказавшись в патрульном автомобиле.
– Считаю в темное время суток необходимо быть в светоотражающей форме одежды.
– А почему были без неё?
– Не приобрел ещё
– Вы понимаете, что могли попасть в ДТП и к сожалению погибнуть?
– Понимаю, ответственность серьезная, понимаю…
Гражданам необходимо помнить, что безопасность зависит от них самих. Сотрудники Госавтоинспекции настаивают, наличие светоотражающих элементов должно стать обязательным для каждого пешехода в условиях недостаточной видимости.
- Уважаемые участники движения! Не нарушайте правила и безопасных всем дорог!
В Курской области сотрудники Госавтоинспекции вместо протоколов вручали светоотражатели
Рейд состоялся в рамках профилактического мероприятия «Школьные каникулы»