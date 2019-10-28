Ревнивый курянин принял незнакомку за свою подругу и начал стрелять по машине
Теперь он рискует лишиться свободы
Инцидент произошёл на проспекте Победы Курска 25 октября в 3 часа ночи. Мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль "Лада Калина". В машине находились две девушки. Они сильно испугались и поспешили уехать с места происшествия. Остановились через километр, так как спустило пробитое пулей колесо, и позвонили в полицию.
Стражи порядка нашли стрелка. Выяснилось, что он повздорил со своей подругой из-за ревности. Ночью на улице он увидел, как похожая на неё девушка садится в автомобиль и захотел этому помешать. Стрелял он из зарегистрированного травматического пистолета.
Свою ошибку мужчина вскоре понял, но теперь ему придётся возмещать нанесённый ущерб и отвечать за содеянное по закону.