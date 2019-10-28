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Лента новостей / В регионе

В Курске появится центр опережающей профессиональной подготовки

За 5 лет в курских вузах стало меньше студентов на 18 тысяч
В Курске появится центр опережающей профессиональной подготовки

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За последние 5 лет в курских вузах стало меньше студентов на 18 тысяч. Об этом сообщила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко на встрече с губернатором. Связано это, по её словам, с разными причинами, в том числе с оттоком в систему среднего профессионального образования.

В Доме Советов Роман Старовойт с руководителями вузов и учреждений среднего образования региона обсудил перспективы образовательной системы региона. 

Губернатор отметил, что администрация области рассчитывает на активное включение учреждений образования в подготовку необходимых специалистов. Сейчас в регионе работают 12 вузов, в том числе 5 филиалов, и 50 профессиональных организаций. Высшее образование получают более 41 тысячи человек, среднее - порядка 21 тысячи. Стало больше и иностранных студентов.

На встрече отметили, что в регионе повышают престиж системы среднего профобразования. В частности, участвуя в конкурсах нацпроекта «Образование» и получая гранты. Помимо этого, в Курске поланируется создание центра опережающей профессиональной подготовки. Он будет заниматься обучениеи специалистов ряда отраслей экономики. Подобные сейчас есть лишь в четырёх регионах.

Ректоры вузов обозначили ещё одну проблему. Талантливые студенты иногда уезжают в крупные города. Чтобы стимулировать молодёжь получить образование в родном регионе, предлагается разработать меры финансовой помощи. Поддержку проработают и для иностранных студентов – например, предоставляя им и их родителям арендное жильё.

Также Роман Старовойт предложил провести форум работодателей и представителей вузов, чтобы стороны смогли открыто договориться о прохождении практики и трудоустройства в курских организациях.

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