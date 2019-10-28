В Курске рецидивистов поймали с поличным на краже металлолома

Они пытались вывезти со стройки полтонны железа







В Курске «по горячим следам» задержали рецидивистов, которые похитили более 500 килограммов металлолома.Несколько дней злоумышленники осматривали чужие дворы в поисках чего-то ценного. У строящегося дома на улице Верхняя Луговая их внимание привлекла груда металлола. Убедившись, что хозяина на месте нет, воры заказали грузовую Газель и подъехали с тыльной стороны участка. Быстро погрузили добро, но скрыться с не успели - владелец участка неожиданно вернулся, остановил машину и вызвал полицию. Прибывшие полицейские задержали грабителей.Шофёр Газели рассказал, что его попросили отвести груз в пункт приёма лома, он не подозревал, что невольно стал соучастником преступления.Теперь ранее судимые злоумышленники стали фигурантами уголовного дела. За кражу им грозит до 5 лет лишения свободы.