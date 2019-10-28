В центре Курска очередное ДТП с маршруткой. Пострадала пассажирка
Авария произошла рядом с торговым центром на улице Ленина
"Шестёрка" выезжала со стороны торгового центра на улицу Ленина, маршрутка ехала со стороны улицы Садовая в направлении Красной Площади по выделенной полосе для общественного транспорта. После столкновения легковушку отбросило на стоящий фонарный столб.
Однако водитель этой машины остался цел, а вот 59-летняя пассажирка микроавтобуса пострадала, её с ранением доставили в курскую БСМП.
ФОТО - АВТОКАДР_46