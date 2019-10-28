В центре Курска очередное ДТП с маршруткой. Пострадала пассажирка

Авария произошла рядом с торговым центром на улице Ленина

27 октября в центре Курска произошло ещё одно ДТП с маршрутным микроавтобусом. Как сообщили в ГИБДД, около девяти часов вечера возле дома №30 по улице Ленина столкнулись автомобиль ВАЗ-2106,за рулём которого был 21-летний водитель и ГАЗель под управлением 49-летнего шофёра."Шестёрка" выезжала со стороны торгового центра на улицу Ленина, маршрутка ехала со стороны улицы Садовая в направлении Красной Площади по выделенной полосе для общественного транспорта. После столкновения легковушку отбросило на стоящий фонарный столб.Однако водитель этой машины остался цел, а вот 59-летняя пассажирка микроавтобуса пострадала, её с ранением доставили в курскую БСМП.