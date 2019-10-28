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В центре Курска очередное ДТП с маршруткой. Пострадала пассажирка

Авария произошла рядом с торговым центром на улице Ленина
В центре Курска очередное ДТП с маршруткой. Пострадала пассажирка

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27 октября в центре Курска произошло ещё одно ДТП с маршрутным микроавтобусом. Как сообщили в ГИБДД, около девяти часов вечера возле дома №30 по улице Ленина столкнулись автомобиль ВАЗ-2106,за рулём которого был 21-летний водитель и ГАЗель под управлением 49-летнего шофёра. 

"Шестёрка" выезжала со стороны торгового центра на улицу Ленина, маршрутка ехала со стороны улицы Садовая в направлении Красной Площади по выделенной полосе для общественного транспорта. После столкновения легковушку отбросило на стоящий фонарный столб. 

Однако водитель этой машины остался цел, а вот 59-летняя пассажирка микроавтобуса пострадала, её с ранением доставили в курскую БСМП.




ФОТО - АВТОКАДР_46

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