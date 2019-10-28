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Лента новостей / В регионе

Старовойт объяснил почему невозможно отменить транспортный налог в Курской области

Регион может лишиться поддержки из федерального бюджета
Старовойт объяснил почему невозможно отменить транспортный налог в Курской области

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Не так давно Роман Старовойт предложил отменить транспортный налог. 

Совсем отменить его в отдельно взятой Курской области, в принципе, можно, но есть одно "Но". Как объяснил губернатор, за размером транспортного налога следят в Минфине и в правительстве. Если там видят, что регион сокращает ставку транспортного налога, то решение о дополнительном финансировании из федерального
бюджета чётко соотносится с решением региона. 

Проще говоря, нет налога – нет помощи из федерального бюджета. 

Курская область такого себе позволить, в отличие от Москвы и Петербурга, не в состоянии.

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