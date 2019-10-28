Старовойт объяснил почему невозможно отменить транспортный налог в Курской области
Регион может лишиться поддержки из федерального бюджета
Совсем отменить его в отдельно взятой Курской области, в принципе, можно, но есть одно "Но". Как объяснил губернатор, за размером транспортного налога следят в Минфине и в правительстве. Если там видят, что регион сокращает ставку транспортного налога, то решение о дополнительном финансировании из федерального
бюджета чётко соотносится с решением региона.
Проще говоря, нет налога – нет помощи из федерального бюджета.
Курская область такого себе позволить, в отличие от Москвы и Петербурга, не в состоянии.