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Боец ММА открыл в Курске Академию единоборств

Там можно будет обучаться множеству направлений: бокс, кикбоксинг, тайский бокс, вольная борьба, грепплинг, рукопашный бой и смешанные единоборства
Боец ММА открыл в Курске Академию единоборств

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В Курске открылась Академия единоборств. Презентация нового спорткомплекса на улице Энгельса прошла на минувших выходных. Открыл Академию мастер спорта по рукопашному бою, профессиональный боец ММА Даниил Арепьев. На соревнования прибыли спортсмены из Черноземья и других регионов. 

В Академии можно будет обучаться множеству направлений: бокс, кикбоксинг, тайский бокс, вольная борьба, грепплинг, рукопашный бой и смешанные единоборства. Есть там и большая зона для кроссфита. Всего в штате — порядка 15 тренеров разных направлений. Занятия будут проводиться для юных бойцов от 4-х лет.

Базируется спорткомплекс на 5-м этаже бывшей типографии. 

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