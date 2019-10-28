Боец ММА открыл в Курске Академию единоборств
Там можно будет обучаться множеству направлений: бокс, кикбоксинг, тайский бокс, вольная борьба, грепплинг, рукопашный бой и смешанные единоборства
В Академии можно будет обучаться множеству направлений: бокс, кикбоксинг, тайский бокс, вольная борьба, грепплинг, рукопашный бой и смешанные единоборства. Есть там и большая зона для кроссфита. Всего в штате — порядка 15 тренеров разных направлений. Занятия будут проводиться для юных бойцов от 4-х лет.
Базируется спорткомплекс на 5-м этаже бывшей типографии.