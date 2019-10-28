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Лента новостей / В регионе

В Курске задержана ОПГ из 8 человек с 1,5 кг наркотиков

Среди злоумышленников две женщины

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В Курске сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального УМВД при силовой поддержке спецподразделения полиции «Гром» задержали 8 человек, подозреваемых в сбыте особо крупной партии синтетических наркотиков.

Злоумышленникам, среди которых две женщины от 20 до 30 лет. Они с помощью тайников-закладок распространяли наркотики в Курске и Железногорске.

Одни заведовали так называемым складом -  хранили запрещённые вещества и распространяли оптовые партии, другие расфасовывали их по более мелким порциям, остальные делали закладки в частных секторах или лесополосе. Большинство мелких сбытчиков сами являются наркозависимыми.

Задержание злоумышленников происходило одновременно по нескольким адресам, отметили в областном УМВД. При обысках у них в общей сложности изъяли 1,5 кг наркотических веществ, а также приспособления для их расфасовки. Наркотики уничтожат в установленном порядке.

Все восемь подозреваемых арестованы и до окончания следствия будут находиться в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт наркотических средств». Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Для расследования уголовного дела создана специализированная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные правоохранители. Сейчас полицейские устанавливают канал поступления запрещённых веществ в регион.

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