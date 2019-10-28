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В этом году десять курских предпринимателей получили субсидии из бюджета

Подробнее узнать о мерах поддержки можно в департаменте развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей
В этом году десять курских предпринимателей получили субсидии из бюджета

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В этом году в Курске десять предпринимателей, создавшие 50 рабочих мест, получили субсидии из бюджета. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства проводится в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курске на 2017-2020 годы».

В конце минувшей недели конкурсная комиссия под председательством заместителя главы городской администрации Эдуарда Кудрявцева рассмотрела документы очередных соискателей на предоставление субсидий. Бизнесменам возмещают часть затрат, связанных с организацией и ведением дела, а также связанных с участием в межрегиональных и международных ярмарках. 

Документы на получение поддержки подали начинающие предприниматели, занимающиеся производствои мебели, изготовлением металлических изделий хозяйственного назначения и школа гончарного мастерства.

"Принимаемые администрацией Курска меры поддержки предпринимательства позволяют укрепить тенденции развития малых и средних предприятий, создать новые рабочие места, расширить налоговую базу, повысить объём, качество и конкурентоспособность производимых товаров и услуг, развить инновационную сферу деятельности, что в конечном итоге будет способствовать укреплению благосостояния жителей города", - отметили в мэрии.

Подробнее узнать о мерах поддержки предпринимателей в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» можно в департаменте развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей по телефону: 74-02-55 и  74-02-53, адрес электронной почты: business@kurskadmin.ru.


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