Курская область. В Курчатове владелец пассажирского ПАЗа предлагал взятку сотруднику прокуратуры

Недобросовестный перевозчик отделался штрафом

В Курчатове осудили местного жителя, который признан виновным в покушении на дачу взятки.Курчатовская прокуратура совместно с ГИБДД проверяла соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Во время рейда правоохранители остановили автобус ПАЗ, водитель которого перевозил пассажиров с нарушением правил прохождения предрейсового медицинского осмотра и технического контроля транспортного средства.Об этом шофёр сразу же сообщил владельцу автобуса. Через некоторое время на место прибыл представитель его владельца. Не желая нести административную ответственность, мужчина предложил представителю прокуратуры 10 тысяч рублей в качестве взятки. Работник прокуратуры от денег отказался и сообщил об этом руководству. в итоге перевозчик стал фигурантом уголовного дела.Суда назначил ему наказание в виде штрафа - 25 тысяч рублей он обязан заплатить в доход государства.