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В Курске прокуратура выясняет почему обанкротилась главная городская "управляйка"

Компания оказалась должна кредиторам больше 300 миллионов рублей
В Курске прокуратура выясняет почему обанкротилась главная городская "управляйка"

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В Курске прокурора решила выяснить причины банкротства ООО «Управляющая компания города Курска». Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями руководством "управляйки".

Пока известно, что некие неустановленные лица из числа руководителей управляющей компании, желая извлечь для себя материальную выгоду, организовали проведение собрания собственников 255 многоквартирных домов, находящихся в её управлении. На собраниях они приняли решения о расторжении договоров управления этими домами с ООО «Управляющая компания города Курска» и заключили новые - с аффилированной организацией ООО «Управляющая компания Курск».

После этого «Управляющая компания города Курска» оказалась неспособна удовлетворить требования кредиторов на сумму более 300 миллионов рублей, в частности налогов организация не смогла заплатить на сумму больше 80 миллионов. 

Сейчас ООО «Управляющая компания города Курска» признана банкротом, в отношении юридического лица открыто конкурсное производство.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшими тяжкие последствия).

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