В Курске прокуратура выясняет почему обанкротилась главная городская "управляйка"
Компания оказалась должна кредиторам больше 300 миллионов рублей
Пока известно, что некие неустановленные лица из числа руководителей управляющей компании, желая извлечь для себя материальную выгоду, организовали проведение собрания собственников 255 многоквартирных домов, находящихся в её управлении. На собраниях они приняли решения о расторжении договоров управления этими домами с ООО «Управляющая компания города Курска» и заключили новые - с аффилированной организацией ООО «Управляющая компания Курск».
После этого «Управляющая компания города Курска» оказалась неспособна удовлетворить требования кредиторов на сумму более 300 миллионов рублей, в частности налогов организация не смогла заплатить на сумму больше 80 миллионов.
Сейчас ООО «Управляющая компания города Курска» признана банкротом, в отношении юридического лица открыто конкурсное производство.
На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшими тяжкие последствия).