Полицейские проверят наличие у курских водителей детских автокресел и удерживающих устройств

В ближайшую неделю на курских дорогах пройдут профилактические рейды

В ближайшую неделю на курских дорогах пройдут профилактические рейды. Госавтоинспекторы проверят соблюдения правил перевозки детей. Напомним, маленьких пассажиров необходимо перевозить в предназначенном для этого автокресле или использовать специальное удерживающее устройство.Полицейские напоминают о последствиях, которые могут повлечь за собой несоблюдение правил безопасности при перевозке детей, а также об ответственности. За перевозку детей без автокресла водителю грозит административный штраф в размере трёх тысяч рублей. Эту сумму придётся выложить, если вы перевозите ребёнка младше 7 лет без детского автокресла, ребёнка от 7 до 11 лет (включительно) без детского автокресла на переднем сиденье легкового автомобиля или же без детского автокресла или ремней безопасности.Детские автокресла должны соответствовать весу и росту ребёнка. Размещать их в автомобиле нужно в соответствии с руководством по эксплуатации.