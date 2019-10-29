Полицейские проверят наличие у курских водителей детских автокресел и удерживающих устройств
В ближайшую неделю на курских дорогах пройдут профилактические рейды
Полицейские напоминают о последствиях, которые могут повлечь за собой несоблюдение правил безопасности при перевозке детей, а также об ответственности. За перевозку детей без автокресла водителю грозит административный штраф в размере трёх тысяч рублей. Эту сумму придётся выложить, если вы перевозите ребёнка младше 7 лет без детского автокресла, ребёнка от 7 до 11 лет (включительно) без детского автокресла на переднем сиденье легкового автомобиля или же без детского автокресла или ремней безопасности.
Детские автокресла должны соответствовать весу и росту ребёнка. Размещать их в автомобиле нужно в соответствии с руководством по эксплуатации.