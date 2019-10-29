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В Курске снова ремонтируют ветхий участок теплосети. Без отопления и горячей воды остались жители Северо-Западного района

Терпеть неудобства курянам придётся до полуночи
В Курске снова ремонтируют ветхий участок теплосети. Без отопления и горячей воды остались жители Северо-Западного района

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В Курске снова ремонтируют ветхий участок теплосети. Без отопления и горячей воды остались жители Северо-Западного района



В Курске специалисты филиала ПАО «Квадра» в очередной раз приступили к срочному ремонту ветхого участка тепломагистрали. На сей раз порыв случился на сети по улице 50 лет Октября.

В всязи с этим, на время работ - до полуночи - приостановлена подача тепла и горячей воды в дома жителей двенадцати улиц:

- ул. 50 лет Октября, 96б, 120а, 167/1, 167\2, 167\3, 165д,165в, 114, 145, 147, 147а, 153, 155а, 155б, 155в,

- пер. Бурцевский, 3в, 3г, 3д, 3е,

- ул. Фатежская, 80, 82, 73\3, 73\2, 73\1,

- пер. 1-й Аэродромный, 10, 12, 8, 6,

- ул. Аэродромная, 3, 5, 7, 9, 16, 14\1, 14\2, 14\3, 20а, 20в, 20б,

- пер. 2й Воротный, 21,

- ул. Бойцов 9-й дивизии, 182, 184, 186, 

- ул. Звездная, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

- ул. Зеленая, 30\1, 30\2, 32б, 

- ул. Запольная, 30, 43, 41а, 45а, 41, 60, 

- ул. Скорятина, 190, 190а, 190б, 190в, 

- ул. Павлуновского, 112.
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