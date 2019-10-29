В «Квадре» рассказали, как курянам начислят за отопление в октябре

Отопительный сезон у нас начался 7 числа

В курской «Квадре» рассказали, как начислят за отопление в октябре. Отопительный сезон у нас начался 7 числа.Размер платы зависит от того, стоит ли в доме прибор учёта тепловой энергии, говорят энергетики.Где он есть, плата рассчитывается по счётчику. В октябрьской квитанции отразится фактическое потребление: с момента подачи тепла по 23-25 октября.Не повезёт тем, у кого счётчика нет, он не поверен или вышел из строя. Они платят за тепло в месяцы, считающиеся отопительным сезоном – с октября по апрель. Именно поэтому жильцы таких домов порой оплачивают целый месяц, несмотря на календарные даты пуска или отключения тепла. Сумма в «квитке» рассчитывается исходя из площади жилого помещения, норматива потребления и тарифа на тепловую энергию.