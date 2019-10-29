Куряне просят решить вопросы ЖКХ на приёме Александра Михайлова

ТАКТ". Жительница одного из домов по улице Карла Маркса Екатерина Гридина пожаловалась на повысившиеся суммы в квитанциях на электричество за общедомовое имущество. Управляющая компания объяснить жительнице изменившиеся платежи не смогла.Большинство вопросов, с которыми приходят к сенатору СовФеда Александру Михайлову, как правило, касаются сферы ЖКХ, сообщает телеканал "
- У каждого собственника возникает вопрос – почему у нас и такая большая плата за общедомовое имущество. В августе по прибору своего учета я заплатила 447 р 35 коп, 100 р за общедомовое. А в сентябре по общедомового 474 р 50 коп, а общедомовое – увеличилось в 4 раза, 393 р. Вот мои счета, вот мое всё.
Представитель «Атомэнергосбыта» пояснила, что в доме резко выросло потребление по приборам учетам – согласно предоставляемым данным. Александр Михайлов поручил провести анализ дома и начисляемых платежей. Параллельно этим вопросом займется жилинспекция.
- Почему тогда такой резкий скачок в росте?
- Тоже хотела пояснить. Управляющая компания ежемесячно предоставляет ведомость приборов учета. В августе начисление по дому прошло 12 тыс 800 кв/ч. В сентябре – начисление 16 тыс 881. Т.е.скачок произошел потребления по дому. Может быть, мы проводили анализ, сыграли погодные условия.
Вера Волобуева не может решить вопрос с жильём. Женщине сообщили, что, несмотря на имеющуюся прописку в общежитии СХА и соответствующий ордер, права проживания у неё нет. Александр Михайлов пообещал сделать запрос на имя ректора и главы Курска.
Александр Михайлов, сенатор Совета Федерации: «После того, как получим ответ, тогда у нас будет с вами. Вы продолжайте проживать, когда получим ответ, посмотрим что и как дальше действовать».
Сергей Добронравов рассказывает - построил дом, но не успел подключить к газу. Врезка может занять несколько месяцев, а семья с 3-летним ребенком вынуждена переехать туда в ближайшее время.
Сергей Добронравов: «Подключение газа – такой момент длительный, я, конечно, первый раз строю свой дом, не мог предполагать, что это будет занимать длительное время. И, конечно, нужно было заниматься ранее. Но поскольку начинаются холода. А источник газа – единственный источник, простите за тавтологию, отопления. Поэтому необходимость срочная, на этой неделе уже морозы. А сейчас в доме очень холодно, +9».
Курянин попросил Александра Михайлова посодействовать в ускорении газификации дома. Сенатор пообещал направить обращение в соответствующие компании.
Куряне просят решить вопросы ЖКХ на приёме Александра Михайлова
Большинство вопросов, с которыми приходят к сенатору СовФеда Александру Михайлову, как правило, касаются сферы ЖКХ