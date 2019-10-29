Курянин расплатился за пиво купюрой «банка приколов»
Продавец поняла, как над ней «пошутили» только на следующий день
Продавец поняла, как над ней «пошутили» только на следующий день, при пересчёте выручки. Женщина обратилась в полицию.
На месте преступления изъяли следы, оставленные подозреваемым, рассказали в городском УМВД.
Сейчас ранее судимый курянин задержан и даёт признательные показания. Его действия квалифицируются по статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». За такую шутку с билетом «Банка приколов» мужчина может отправиться за решётку на 2 года.