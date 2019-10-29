Курянин расплатился за пиво купюрой «банка приколов»

Продавец поняла, как над ней «пошутили» только на следующий день







В Курске рецидивист расплатился за пиво пятитысячной купюрой «банка приколов». Как ни странно, продавец её приняла, отпустила товар и дала сдачу 4 тысячи 700 рублей. После этого покупатель остался в павильоне, чтобы выпить купленное пиво, а затем ушёл.Продавец поняла, как над ней «пошутили» только на следующий день, при пересчёте выручки. Женщина обратилась в полицию.На месте преступления изъяли следы, оставленные подозреваемым, рассказали в городском УМВД.Сейчас ранее судимый курянин задержан и даёт признательные показания. Его действия квалифицируются по статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». За такую шутку с билетом «Банка приколов» мужчина может отправиться за решётку на 2 года.