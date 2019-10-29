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Курянин расплатился за пиво купюрой «банка приколов»

Продавец поняла, как над ней «пошутили» только на следующий день 


Курянин расплатился за пиво купюрой «банка приколов»

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В Курске рецидивист расплатился за пиво пятитысячной купюрой «банка приколов». Как ни странно, продавец её приняла, отпустила товар и дала сдачу 4 тысячи 700 рублей. После этого покупатель остался в павильоне, чтобы выпить купленное пиво, а затем ушёл. 

Продавец поняла, как над ней «пошутили» только на следующий день, при пересчёте выручки. Женщина обратилась в полицию. 

На месте преступления изъяли следы, оставленные подозреваемым, рассказали в городском УМВД. 

Сейчас ранее судимый курянин задержан и даёт признательные показания. Его действия квалифицируются по статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». За такую шутку с билетом «Банка приколов» мужчина может отправиться за решётку на 2 года.     

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