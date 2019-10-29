В Курской области «Народный бюджет» помог отремонтировать четыре дома культуры и территории двух школ

Ремонта в этих ДК ждали больше 20 лет

В Беловском районе Курской области отремонтировали четыре дома культуры. Работы велись в рамках проекта «Народный бюджет».Текущего ремонта в Песчанском, Бобравском и Кондратовском домах культуры ждали больше 20 лет. Неприглядный вид был и у фасада здания Беловского центра культуры и досуга.Инициативу населения отремонтировать сельские дома культуры поддержали областная, районная и местные администрации. На ремонт этих ДК ушло 2,5 млн рублей.Также в рамках «Народного бюджета» в этом году благоустроили дворы двух школ - Пенской и Вишневской. На территории появились лавочки, беседки и клумбы.Из областного бюджета на эти цели было выделено более миллиона рублей, 900 тысяч - из бюджета муниципального образования, ещё 100 тысяч - вклад местных жителей.