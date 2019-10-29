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Бой Поветкина с Хантером состоится 7-го декабря в Эр-Рияде

Вначале именно Хантер бросил вызов Поветкину
Бой Поветкина с Хантером состоится 7-го декабря в Эр-Рияде

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Боксёр-тяжеловес Александр Поветкин узнал имя своего будущего соперника по бою. Это американец Майкл Хантер, который дал согласие на проведение боя против 40-летнего россиянина. 

К слову, вначале именно Хантер бросил вызов Поветкину. Вскоре курянин принял предложение оппонента и согласился на бой. Теперь все вопросы урегулированы официально, соощает портал Вести.ру. Бой состоится 7-го декабря в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде.

В предыдущем поединке Поветкин победил  британца Хьюи Фьюри и завоевал титул WBA International в супертяжёлом весе. Хантер сейчас носит статус интерконтинентального чемпиона, добытого в бое против Сергея Кузьмина.

У Поветкина 35 побед в 37 поединках. Хантер из 19-ти боёв победил в 18-ти.




ФОТО - @michaelbountyhunter
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