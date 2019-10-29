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Лента новостей / В регионе

В Курске полицейские поймали "больничного" вора

Он заходил в палаты и воровал ценные вещи пациентов


В Курске полицейские поймали "больничного" вора

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Сотрудники уголовного розыска микрарайона КЗТЗ поймали "больничного" вора, который промышлял в областной клинической больнице. 

51-летняя пациентка оставила обручальное кольцо на тумбочке и ушла на процедуры. В это время в палату проник посторонний мужчина и беспрепятственно забрал кольцо. Обнаружив пропажу, курянка обратилась в полицию. 
Выяснилось, что злоумышленник не обращался за медицинской помощью, а проник в больницу только для того, чтобы совершить кражи. Так как палаты в клинике не запираются, у него была возможность обчистить тумбочки нескольких пациентов. 

Преступника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний курянин. Он уже даёт признательные показания. Возбуждено уголовное дело. 

А вот похищенное кольцо найти пока не удалось, украшение вор продал знакомому. Сейчас местонахождение кольца отслеживают полицейские. 

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