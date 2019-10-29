В Курске полицейские поймали "больничного" вора

Он заходил в палаты и воровал ценные вещи пациентов







Сотрудники уголовного розыска микрарайона КЗТЗ поймали "больничного" вора, который промышлял в областной клинической больнице.51-летняя пациентка оставила обручальное кольцо на тумбочке и ушла на процедуры. В это время в палату проник посторонний мужчина и беспрепятственно забрал кольцо. Обнаружив пропажу, курянка обратилась в полицию.Выяснилось, что злоумышленник не обращался за медицинской помощью, а проник в больницу только для того, чтобы совершить кражи. Так как палаты в клинике не запираются, у него была возможность обчистить тумбочки нескольких пациентов.Преступника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний курянин. Он уже даёт признательные показания. Возбуждено уголовное дело.А вот похищенное кольцо найти пока не удалось, украшение вор продал знакомому. Сейчас местонахождение кольца отслеживают полицейские.