В Курске с громким успехом прошла премьера циркового шоу «Песчаная сказка»

ТАКТ".В Курском государственном цирке Заслуженный артист России Гия Эрадзе представил новый грандиозный цирковой проект «Песчаная сказка». Главным сюрпризом для зрителей стал единственный в мире аттракцион с африканскими бегемотами. Премьерное представление произвело неизгладимое впечатление на курян. Зрительный зал, зачарованный загадочным миром Востока, взорвался аплодисментами. Куряне стоя благодарили артистов «Песчаной сказки», сообщает телеканал "
Роскошь и грация. Величие и Страсть. Благородство и отвага. Открывают двери в загадочный и непостижимый мир Востока. Здесь живут чудеса. Из которых, как шелковой нитью, сплетается удивительная «Песчаная сказка». Она завораживает своей красотой. Она пленяет яркими красками. Она неповторима и уникальна. И стоит хотя бы кончиками пальцев прикоснуться к волшебному миру, ты останешься в нем навсегда.
Несомненно, грандиозное цирковое шоу Заслуженного артиста России Гии Эрадзе влюбило в себя курян с первого взгляда. Сотни роскошных костюмов, эксклюзивные декорации, авторская музыка и световое оформление – вскружили голову каждому зрителю.
- Лучше в цирке ничего, по-моему, не было. Мы постоянно ходим. Ни одного циркового представления не пропускаем. Но это просто что-то волшебное.
- Нам очень понравилось. Интересное и захватывающее зрелище, по моему мнению.
«Песчаная сказка» - это абсолютно новый формат циркового спектакля с единой сюжетной линией. И титулованным артистам на премьерном представлении удалось рассказать свою историю зрителям. На манеже буквально оживали загадочные и мифические герои восточных сказок. Стражники пустыни, Джин из волшебной лампы, Шейх и его красавица Принцесса, мистические пауки и воины-скорпионы.
Екатерина Запашная, ведущая артистка шоу «Песчаная сказка»: «Вообще, все номера нам ставит режиссер. И режиссер он видит человека. Он понимает, какую историю кто может рассказать. И поэтому под каждого артиста есть своя история. Режиссер он как скан. Он считывает, на что мы способны и что можем показать».
Конечно же, какой Восток без верблюдов? Важные, гордые, одетые пустынным солнцем четвероногие артисты не просто выполняли трюк за трюком. Они излучали любовь. Безусловно, к каждому животному у дрессировщиков свой подход. Но неизменным остается одно – забота, терпение и ласка. Дрессировщик Константин Растегаев рассказал, как рожается цирковой аттракцион с верблюдами.
Константин Растегаев, воздушный гимнаст и дрессировщик верблюдов шоу «Песчаная сказка»: «Чем способнее животное, тем быстрее. Около года все создается – сами трюки. А потом уже приезжает режиссер, композитор. Пишут звук, шьются костюмы. Это уже где-то месяц-два. И выпускается. Обкатывается сначала. Репетируется со светом, со звуком, во всех костюмах. И потом он выпускается в работу. В целом программа у нас готовилась в течение 9 месяцев. Потихоньку все это делалось-делалось-делалось. И буквально в прошлом городе мы ее выпустили. Сейчас это второй город, где мы работаем с этой программой».
Невероятно нежная и трогательная история любви была создана воздушными гимнастами Екатериной Запашной и Константином Растегаевым. Взмывая ввысь, под самый купол цирка, артисты кружились в сложных сплетениях акробатических трюков. И на мгновенье у зрителей замирало сердце. Ведь артисты работали без страховки.
- Да, очень понравилось. Акробаты воздушные очень понравились.
- Очень замечательное. Понравилось. Особенно последние – когда летали.
- Мне понравился больше всего такой номер, где там люди летали. Вот на таких веревках. И танцевали.
- А мне понравились, особенно, когда заканчивалось представление там тётя с дядей красиво выступали. Воздушные гимнасты больше всего понравились.
В «Песчаной сказке» не существует отдельного номера. Головокружительные эквилибристы на ренских колесах, акробаты на джамперах и конные акробаты, жонглеры на моноциклах, искрометные клоуны и современный эстрадный балет. Все эти люди стали частью одного волшебного мира.
- Мне понравились собаки.
– А мне понравился джин маленький.
- Очень понравилось. Мы впечатлены. Я так в первый раз в стационарном цирке. Больше всего нам понравились верблюды. Мы приехали из Белгорода. Нам очень понравилось.
- А мне понравилось, как бегали лошади и на них запрыгивали.
- Очень понравилось. Особенно номер с лошадьми. Просто потрясающе. Ну и конечно в воздухе.
Главным сюрпризом «Песчаной сказки», безоговорочно, стал единственный в мире аттракцион с группой бегемотов. Поговаривают, что эти животные очень медлительные, неповоротливые и вовсе не поддаются дрессуре. Но Народный артист России Тофик Ахундов докажет обратное. Первая встреча со зрителем всегда волнительна. Артисты признаются, именно ради живых и настоящих эмоций они отдают свою жизнь цирку.
- Константин Асташов, клоун шоу «Песчаная сказка»: «Страх больше в разочаровании. Что ты не понравился. Что ты что-то залажал. В этом бывает страх. А обычно, ты же слышишь реакцию зала все равно. Хотя в премьеру ты этого не слышишь. Потому что ты настолько волнуешься, что это очень сложно. Совладать со своими эмоциями. А так ты слышишь, как тебя приняла публика. И ты либо доволен собой, либо нет».
Екатерина Запашная, ведущая артистка шоу «Песчаная сказка»: «Курский зритель очень щедрый на аплодисменты. Тоже растрогались в эпилоге. Потому что они все встали. Стоя аплодировали. Для артиста – это высшая награда. Это сердце. Очень приятно».
Работа с публикой – одно из самых сложных направлений в цирковом искусстве, считают артисты. Клоунада должна быть смешной, но не превратиться в насмешку. Поэтому от профессионализма, казалось бы озорного и беззаботного, клоуна полностью зависит настроение зрителя.
Константин Асташов, клоун шоу «Песчаная сказка»: «Если взять финальную репризу, где у меня мужчины… так классные мужики вообще. И когда у тебя такие персонажи выходят с тобой тебе помогать в твоей работе в репризе, ты сам от этого получаешь огромное удовольствие. Я очень рад, что сегодня мне попались хорошие мужчины».
В минувшие выходные состоялись премьерные представления ослепительной «Песчаной сказки». Успеть погрузиться в атмосферу Востока, окунуться в его загадочный колорит и насладиться первоклассным цирковым искусством куряне смогут до 1 декабря.
- То, что мы видели – это был другой уровень профессионализма. Другой подход у людей на арене к своей профессии, друг к другу. На самом деле заметно, что даже отношения людей в коллективе очень теплые, очень дружеские. Они поддерживают друг друга.
- Без комментариев. Не могу даже описать. Очень классно. Советую всем приходить и посмотреть. Вы этого больше не увидите.
- В цирке были, но такого масштаба, с такими животными – их большое количество, с такими артистами - впервые. Спасибо, что приехали к нам в Курск.
В Курске с громким успехом прошла премьера циркового шоу «Песчаная сказка»
Успеть погрузиться в атмосферу Востока, окунуться в его загадочный колорит и насладиться первоклассным цирковым искусством куряне смогут до 1 декабря