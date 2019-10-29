Курские учёные разработали схему оптимизации работы общественного транспорта

Куряне часто жалуются губернатору на плохую работу общественного транспорта. Люди недовольны, что вечером невозможно уехать во многие микрорайоны

Куряне часто жалуются губернатору на плохую работу общественного транспорта. Люди недовольны, что вечером невозможно уехать во многие микрорайоны. Так, например, в посёлке Северный в часы пик выстраиваются километровые пробки. Муниципальный транспорт, где действуют льготы на проезд, приходится ждать по полчаса и больше. Сложности у горожан есть и с перемещением по центру. В 65 из 108 существующих маршрутов задействована улица Ленина.Чтобы решить проблему, специалисты ЮЗГУ разработали схему оптимизации работы общественного транспорта.Учёные предлагают разгрузить дороги засчёт покупки автобусов большой и средней вместимости. На площади Перекальского и Красной площади они предлагают сделать транспортные хабы, где бы люди по единому проездному билету смогут пересесть на другие маршруты, минуя центр.Кроме этого, предлагается увеличить число маршрутов для муниципального транспорта. Сегодня 85% пассажирских перевозок осуществляют частники. Переизбыток коммерческих маршрутов приводит к тому, что муниципальные перевозчики терпят убытки и существуют только благодаря дотациям из бюджета.На совещании отметили ряд недочётов, которые не учли разработчики.Как считает первый заместитель губернатора Станислав Набоко, поменять схему движения общественного транспорта, недостаточно, нужно менять саму концепцию организации перевозок. Чиновник не уверен в необходимости кольцевых развязок.«Где будут места дислокации такси? Где велодорожки, о которых так просят нас люди? Без ответов на эти вопросы качественного улучшения не произойдёт», - заметил замгубернатора.Роман Старовойт поручил городской администрации до конца года доработать проект с учётом замечаний и представить на рассмотрение. Одновременно областные власти подготовят заявку в Минтранс для получения финансовой помощи, чтобы обновить муниципальный парк пассажирского транспорта.