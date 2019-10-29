В Курске в детских поликлиниках может появиться кабинет для "просто спросить"

Замгубернатора посоветовала главврачам сделать справочные кабинеты

Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская посетила 5-ю и 8-ю детские поликлиники Курска и и детское отделение 2-й горбольницы. Там сейчас проводится капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Впервые за всю историю этих медучреждений.После ремонта в поликлиниках появятся кабинеты неотложной помощи, открытые регистратуры, call-центры, отдельные кабинеты для выдачи справок, игровые зоны и зоны отдыха. Ремонтируют также входы - делают крытые колясочные зоны. Особое внимание уделяется и формированию доступной среды для маломобильных пациентов. В поликлиниках №5 и №8 заменили системы отопления, отремонтировали водоснабжение. Последнее касается и детского отделения больницы №2, где заменили и кровлю. Также закупают новое оборудование. На всё ушло 34 милиона рублей - это и федеральные и региональные средства, отметила Ирина Хмелевская.Замгубернатора рекомендовала главврачам сделать в поликлиниках справочный кабинет, куда пациенты смогут обращаться по различным вопросам, поручила ещё раз убедиться, что все зоны в поликлинике размещены рационально и строго следить за выполнением работ подрядчиками.