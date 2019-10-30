В Курской области у памятников природы устанавливают информационные таблички

Они расскажут о названии охраняемой территории, её границах и предупредят о запрещённых видах деятельности на заповедных территориях

В Курской области границы памятников природы регионального значения обозначают информационными табличками. Этим занимаются специалисты областного комитета экологической безопасности и природопользования.Так, на границе «Урочище Бирючье» в Касторенском районе и «Урочище «Большой Курган» и истоки реки Свапы»» в Поныровском установили аншлаги – информационные таблички. Они сообщают о названии охраняемой территории, наименовании нормативного правового акта, утверждающего её границы, а также предупреждают о запрещённых видах деятельности на заповедных территориях.Площадь памятника природы «Урочище «Большой курган» и истоки реки Свапы» - порядка 162 га. «Урочище Бирючье» представляет собой балку с лугово-степной растительностью. Его площадь более 45 га.Эти памятники природы созданы для охраны степной растительности, мест обитания редких видов флоры и фауны Курской области, в том числе внесённых в Красную книгу России, напомнили в региональной администрации.