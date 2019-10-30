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В канун 78-й годовщины обороны Курска волонтёры навели порядок на местах захоронений воинов

В Курске прошла акция «Почти их память»
В канун 78-й годовщины обороны Курска волонтёры навели порядок на местах захоронений воинов

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В Курске прошла акция «Почти их память». Она приурочена к празднованию 78-й годовщины со дня героической обороны Курска от немецко-фашистских захватчиков (1-2 ноября 1941 года).  

В акции приняли участие волонтёры - студенты курских вузов и активисты местных общественных молодёжных организаций. Они навели порядок на местах захоронений участников обороны города, ветеранов Великой Отечественной войны на Никитском кладбище и на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Добавим, Курск горожане убирают не только к памятным датам. 25 октября в Центральном округе прошёл субботник. Работники администрации под руководством главы округа очистили от мусора и опавшей листвы сквер у торгового центра «Триумф», лестницу по улице Урицкого и прилегающую к ней территорию, пустырь в районе пересечения улиц Верхняя Луговая и Бойцов 9-й дивизии. Участники вывезли 8 кубометров опавшей листвы и собрали почти полсотни мешков мусора.
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