Эксперт назвал преимущества удорожания в России судебных процессов

actualnews.org.Как заявил эксперт в области медиации, управляющий партнер московской коллегии адвокатов “Барщевский и Партнеры” Анастасия Расторгуева, данная попытка властей уменьшить перегруженные российские суды стала второй. Среди целей проекта числится также повышение качества судебных процессов в стране, информирует
Специалист отмечает, что в России примирение не распространено, поскольку многие не знают о такой возможности, а также некоторым сторонам чаще выгодно судиться. В европейских странах и на территории США зачастую в качестве исключения проигравшая в суде сторона полностью возмещает оппоненту стоимость судебных издержек, включая оплату адвоката. Судебные инвесторы не привыкли рекомендовать вступление в тяжбу, если шанс на благоприятный исход составляет не менее 60%.
Тем временем в России суды сильно занижают расходы на юридические услуги и неустойки. Таким образом риск невелик даже у заведомо проигравшей стороны. В итоге судебная тяжба считается способом уклониться от выполнения своих обязательств и отказаться от оплаты, пока деньги, находящиеся в обороте, не смогут взыскать. Принятые законодательством поправки помогут распространить в стране примирительные процедуры между сторонами, а также станут на защиту добросовестных предпринимателей.
Ранее власти принимали закон о медиации, которая могла стать отличной альтернативой обращения в суд, но проблема появилась на этапе исполнения договора, к которому пришли в результате примирительной процедуры. После подписания в большинстве случаев приходилось обращаться в суд, что указывало на недоработку идеи. В новом решении заключающийся документ носит статус нотариального, что позволяет обратиться сразу к приставам в обход суда.
Однако Анастасия Расторгуева заметила, что у заведомо недобросовестной стороны есть большой риск оказаться в проигрыше, что влечет за собой большие финансовые траты. В частности, предусмотрена полная оплата адвокатов и неустойки. В таком случае более выгодным решением станет возможность договориться мирным путем. Эксперт считает, что от этого добросовестные стороны и особенно предприниматели только выиграют.
Эксперт назвал преимущества удорожания в России судебных процессов
Недавно на законодательном уровне вступили в силу поправки, направленные на развитие системы досудебного урегулирования конфликтов и споров.