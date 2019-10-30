  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курской области в тройном ДТП погиб мужчина

Авария произошла на автодорогие М-2 «Крым» в Фатежском районе
В Курской области в тройном ДТП погиб мужчина

Читайте также

В Фатежском районе 29 октября в ДТП погиб человек. 

Как сообщили в ГИБДД, в начале первого часа дня на 495 км автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение автомобиля «Газель», под управлением 39-летнего водителя, который ехал со стороны Москвы в сторону Курска, с двигавшимся в попутном направлении автомобилем УАЗ, за рулём которого был 54-летний шофёр. После удара УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ауди», под управлением 34-летнего мужчины. 

В результате аварии погиб пассажир "буханки" - 57-летний мужчина скончался на месте. Водителей с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в фатежскую райбольницу.



ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Под суд идёт курянин, по вине которого в ДТП погибли три пассажира

Куряне стали больше звонить с таксофонов

Росстат назвал регионы с самыми лучшими и худшими дорогами

Курянин напоил пятерых подростков пивом, а они его ограбили

Под Курском насмерть сбили пешехода

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске