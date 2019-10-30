В Курской области в тройном ДТП погиб мужчина

Авария произошла на автодорогие М-2 «Крым» в Фатежском районе

В Фатежском районе 29 октября в ДТП погиб человек.Как сообщили в ГИБДД, в начале первого часа дня на 495 км автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение автомобиля «Газель», под управлением 39-летнего водителя, который ехал со стороны Москвы в сторону Курска, с двигавшимся в попутном направлении автомобилем УАЗ, за рулём которого был 54-летний шофёр. После удара УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ауди», под управлением 34-летнего мужчины.В результате аварии погиб пассажир "буханки" - 57-летний мужчина скончался на месте. Водителей с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в фатежскую райбольницу.