В Курске открылась выставка картин из шерсти «Моя живопись»

ТАКТ". 41 работу на суд курян представила Лариса Бурханская. Вместо кисти женщина использует нитки и шерсть. Таким хобби курянка увлеклась буквально год назад и за это время успела сотворить десятки «шерстяных» картин.В галерее «АЯ» открылась выставка необычных картин, сообщает телеканал "
Лариса Бурханская, автор выставки «Моя живопись»: «Первая картина, вот ромашки с васильками – это первое, что я сделала».
О картинах Ларисы владелец галереи «АЯ» Олег Радин узнал практически случайно. Увидев её работы, был восхищён и решил помочь с организацией выставки.
Олег Радин, владелец галереи «АЯ»: «У меня были выставки разных работ. Представляли работы из шерсти, но до такой степени интересных, сложных и действительно живописных в моей галерее пока ещё не было».
Не всегда даже художники, работающие с красками, могут достичь таких результатов. Работы Ларисы просто уникальны, уверен Олег Радин.
Олег Радин: «Очень многие пытаются шерстью что-то сделать, но обычно это какие-то простенькие сюжетики: цветочек, бабочка или ещё что-нибудь. Когда Лариса принесла работы, я пришёл в восторг. Когда она достала картину – ух ты! Какой импрессионизм! Это действительно живопись. Красками, не понравилось синим цветом – покрасил красным. А здесь нужно использую возможности создать то, что ты себе представляешь.
Красота ручной работы - результат долгого кропотливого труда. Каждая картина, будь то пейзаж или натюрморт, выполнена с особой любовью. Вдохновить на новую работу может что угодно, признаётся Лариса.
Лариса Бурханская: «Я пришла к доктору, а у неё стоит ваза с цветами искусственными, но очень качественно сделанными. Увидела и решила воспроизвести. Потом большую такую картину ей подарила».
На каждую работу уходит от одного дня до недели. При этом к своим произведениям курянка относится довольно критично.
Лариса Бурханская: «Я могу делать и что-то мне не понравилось – отложу её в сторону до какого-то момента. Потом вернуться к ней. Закрыть стеклом и посмотреть на неё со стороны. Что мне нужно дальше сделать».
С каждой новой картиной мастерство Ларисы растёт. Есть в представленной экспозиции работы по мотивам картин Ван Гога.
В Курске открылась выставка картин из шерсти «Моя живопись»
В галерее «АЯ» открылась выставка необычных картин