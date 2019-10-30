Курянин напоил пятерых подростков пивом, а они его ограбили

Мужчина поплатился за свою "щедрость"

В Курске пятеро подростков ограбили 29-летнего мужчину.Началось всё с вечерних посиделок в одном из кафе на улице Союзная. Нетрезвый курянин вёл себя неадекватно и предлагал, отдыхавшим там подросткам пиво. Между ним и школьниками возник конфликт. Выяснение отношений они продолжили во дворе ближайшего дома. Подростки избили мужчину, отобрали у него телефон и около 600 рублей.Курянин обратился в полицию и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних сумели оперативно разобраться в ситуации. Грабителей они вычислили по записям с камер видеонаблюдения. В компании подозреваемых оказались и школьники, стоящие на учёте в отделе полиции. Вскоре все они давали показания. Телефон и деньги выдали добровольно.Также при разбирательстве подтвердилась информация о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции. В результате сам потерпевший поплатился за свою "щедрость" - на него составили административный протокол. А материалы проверки по факту совершения группой подростков грабежа переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.