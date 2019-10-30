  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне стали больше звонить с таксофонов

Всего у нас в стране 148 тысяч таксофонов

Читайте также

Россияне стали больше звонить с таксофонов. Стремительный рост общей продолжительности звонков с таксофонов зафиксирован во всех регионах страны, в том числе и в Курской области. Напомним, плату за местные телефонные соединения с таксофонов отменили ещё в начале прошлого года, а с декабря стали бесплатными и внутризоновые звонки на стационарные телефоны. 

В июне этого года обнулили стоимость междугородных вызовов на стационарные телефоны по всей стране и это сразу же сказалось на востребованности таксофонов. За первые три квартала 2019-го общая продолжительность междугородных звонков в 1,5 раза превысила показатель по аналогичному периоду прошлого года.

Во многих отдалённых и труднодоступных населённых пунктах страны таксофон до сих пор остаётся единственным доступным средством связи. Почти 20% трафика с таксофонов - это звонки в экстренные службы.

Всего у нас в стране 148 тысяч таксофонов. Большая часть из них находятся в посёлках, селах, деревнях, станицах и аулах, где живут меньше 500 человек.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Под суд идёт курянин, по вине которого в ДТП погибли три пассажира

Росстат назвал регионы с самыми лучшими и худшими дорогами

Курянин напоил пятерых подростков пивом, а они его ограбили

Под Курском насмерть сбили пешехода

АПХ «Мираторг» поддерживает социальное развитие Фатежского района Курской области

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске