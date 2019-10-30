Куряне стали больше звонить с таксофонов

Всего у нас в стране 148 тысяч таксофонов

Россияне стали больше звонить с таксофонов. Стремительный рост общей продолжительности звонков с таксофонов зафиксирован во всех регионах страны, в том числе и в Курской области. Напомним, плату за местные телефонные соединения с таксофонов отменили ещё в начале прошлого года, а с декабря стали бесплатными и внутризоновые звонки на стационарные телефоны.В июне этого года обнулили стоимость междугородных вызовов на стационарные телефоны по всей стране и это сразу же сказалось на востребованности таксофонов. За первые три квартала 2019-го общая продолжительность междугородных звонков в 1,5 раза превысила показатель по аналогичному периоду прошлого года.Во многих отдалённых и труднодоступных населённых пунктах страны таксофон до сих пор остаётся единственным доступным средством связи. Почти 20% трафика с таксофонов - это звонки в экстренные службы.Всего у нас в стране 148 тысяч таксофонов. Большая часть из них находятся в посёлках, селах, деревнях, станицах и аулах, где живут меньше 500 человек.