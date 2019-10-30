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Под суд идёт курянин, по вине которого в ДТП погибли три пассажира

Авария произошла 1 ноября прошлого года в Курском районе
Под суд идёт курянин, по вине которого в ДТП погибли три пассажира

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Авария произошла 1 ноября прошлого года в Курском районе. Мужчина, управляя автомобилем "Фольксваген Мультивен", ехал по автодороге Курск - село Лебяжье. Кроме водителя в салоне находились четыре пассажира.

В это время по встречной полосе ехала "Лада Калина", в которой помимо водителя были три пассажира. 

Водитель "Фольксвагена", следуя со скоростью 80 км/ч, которая не позволяла ему контролировать ситуацию на дороге, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Лада Калина", - отмечают в прокуратуре.

В результате аварии три пассажира транспортных средств погибли на месте, здоровью ещё двух причинён тяжкий вред.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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