Под суд идёт курянин, по вине которого в ДТП погибли три пассажира

Авария произошла 1 ноября прошлого года в Курском районе

Авария произошла 1 ноября прошлого года в Курском районе. Мужчина, управляя автомобилем "Фольксваген Мультивен", ехал по автодороге Курск - село Лебяжье. Кроме водителя в салоне находились четыре пассажира.В это время по встречной полосе ехала "Лада Калина", в которой помимо водителя были три пассажира.Водитель "Фольксвагена", следуя со скоростью 80 км/ч, которая не позволяла ему контролировать ситуацию на дороге, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Лада Калина", - отмечают в прокуратуре.В результате аварии три пассажира транспортных средств погибли на месте, здоровью ещё двух причинён тяжкий вред.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.