Под суд идёт курянин, по вине которого в ДТП погибли три пассажира
Авария произошла 1 ноября прошлого года в Курском районе
В это время по встречной полосе ехала "Лада Калина", в которой помимо водителя были три пассажира.
Водитель "Фольксвагена", следуя со скоростью 80 км/ч, которая не позволяла ему контролировать ситуацию на дороге, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Лада Калина", - отмечают в прокуратуре.
В результате аварии три пассажира транспортных средств погибли на месте, здоровью ещё двух причинён тяжкий вред.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.