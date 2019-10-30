В Курске школьники взломали торговый павильон и украли булки
Теперь подросткам грозит до 5 лет тюрьмы
Следы проникновения продавец магазина обнаружила в 7 утра, когда пришла на работу. На место преступления прибыли кинолог со служебной собакой и эксперты криминалисты. Они изъяли следы, которые оставили взломщики и вскоре их нашли.
Оказалось, что двое школьников 13 и 16 лет, проживающие в разных районах города заранее спланировали преступление и специально приехали на улицу Пирогова. Часть похищенного имущества у них удалось изъять. Возбуждено уголовное дело, теперь подросткам грозит до 5 лет тюрьмы.