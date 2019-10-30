В Курске открыли первый кадетский класс Росгвардии

В учебной программе строевая, физическая подготовки и другие занятия по военно-патриотическому воспитанию

В Курске на базе школы №17 города Курска торжественно открылся профильный кадетский классы войск национальной гвардии. Почётное звание кадет-росгвардейцев получили 28 учеников 6 класса. Классу присвоено имя кавалера ордена Мужества Олега Ладыгина - офицера СОБР, геройски погибшего при исполнении служебных обязанностей на Северном Кавказе.В учебной программе у школьников появятся дополнительные дисциплины: строевая, физическая подготовки и другие занятия по военно-патриотическому воспитанию будущих защитников Отечества. Заниматься с кадетами будут сотрудники и военнослужащие Управления, прежде всего, бойцы СОБР.В Курске это первый специализированный класс Росгвардии на базе общеобразовательной школы. Скоро кадетские классы ведомства появятся в курских школах №№ 60 и 61. Также прорабатывается вопрос о создании специализированных кадетских классов и в районах области.