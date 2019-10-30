В Курске открыли первый кадетский класс Росгвардии
В учебной программе строевая, физическая подготовки и другие занятия по военно-патриотическому воспитанию
В учебной программе у школьников появятся дополнительные дисциплины: строевая, физическая подготовки и другие занятия по военно-патриотическому воспитанию будущих защитников Отечества. Заниматься с кадетами будут сотрудники и военнослужащие Управления, прежде всего, бойцы СОБР.
В Курске это первый специализированный класс Росгвардии на базе общеобразовательной школы. Скоро кадетские классы ведомства появятся в курских школах №№ 60 и 61. Также прорабатывается вопрос о создании специализированных кадетских классов и в районах области.