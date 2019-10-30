В Курской области соревновались силовики из 15 регионов страны

ТАКТ".В Курской области прошли межрегиональные соревнования по стрельбе из ручного стрелкового оружия. Их посвятили памяти подполковника ФСБ России Геннадия Карманова. Он погиб в 2005 году при выполнении боевого задания в Чечне. Состязания посетили более 70 силовиков из 15 регионов, сообщает телеканал "
В 2013 году соревнования по стрельбе из боевого оружия памяти Геннадия Карманова получили статус межрегиональных. Ежегодно география состязаний расширяется: сегодня в Курскую область приехали силовики из 15 регионов – по одному подразделению из каждого. Всего – более 70 участников. Ирина – вдова Геннадия Карманова – признательна бойцам за постоянное внимание.
Ирина Карманова, вдова Геннадия Карманова: «На протяжении 14 лет мы проводим эти соревнования. Соревнования соревнованиями, но в первую очередь, это память. Мы хотим именно на примере ребят, которые погибли воспитывать в них патриотизм, мужество».
Представители от каждой команды становятся на боевой рубеж. Их задача – поразить цели с расстояния 100 метров в трех разных положениях из автомата, а также из пистолета. Значение имеет не только меткость, но и скорость стрельбы. Анатолий Даньшин помнит, как Геннадий Карманов мастерски справлялся с боевым оружием.
Анатолий Даньшин, генерал-майор: «Знаете, как-то сердце кровью обливается, что такой молодой человек – прекрасный офицер и семьянин, кстати, воспитанный Ленинским комсомолом. Сегодня эта идея вдвойне сочетается с этим мероприятием».
Патриотизм, боевой дух и братство объединяет как ветеранов службы, так и новичков. Последние приезжают на соревнования, чтобы подтянуть собственное мастерство. Но главное – вспомнить сослуживцев, погибших, защищая страну. Имя подполковника Геннадия Карманова носит курская школа-интернат №2.
Андрей Бобров, директор школы-интернат №2 им. Г.А. Карманова: «Эти соревнования являются примером, как люди показывают свое мужество, отвагу, показывают высокий боевой класс. Детям очень нравится».
В следующем году, обещают организаторы, соревнования станут всероссийскими, а победитель удостоится звания мастера спорта.
В Курской области соревновались силовики из 15 регионов страны
В Курской области прошли межрегиональные соревнования по стрельбе из ручного стрелкового оружия