Курские власти пожурили подрядчика, сорвавшего срок благоустройства 10 дворов

Из 15 дворов, которые должен был привести в порядок подрядчик, работы завершены лишь на пяти

В Курске опять срываются сроки благоустройства дворов. На сей раз провинился «Курскспецдорстрой». Из 15 дворов, которые должен был привести в порядок подрядчик, работы завершены лишь на пяти. На остальных десяти организация даже не приступила к работе.В этом убедился мэр города Виктор Карамышев, который в компании заместителя губернатора Алексея Смирнова проверил ход работ по благоустройству дворовых территорий.Так вдоме №84 на улице в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» подрядчик должен был заасфальтировать двор, сделать тротуарные дорожки, уложить бордюр и установить малые архитектурные формы. Пока же там всё остаётся по прежнему.«В понедельник на оперативном совещании у главы региона уже поднимался вопрос по поводу вашей подрядной организации. Поясните, из-за чего складывается такая ситуация. Если вам нужна какая-то помощь, мы готовы её оказать. Давайте серьёзней относится к работе. Задача поставлена, вы взяли обязательства, значит надо выполнять», - отметил глава города.Организации дали срок завершить все работы до 20 ноября.Также градоначальник и замгубернатора посетили мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», который должны привести в порядок к юбилею Дня победы. На месте они осмотрели проблемные зоны мемориала: просевшую плитку, офицерские могилы, требующие благоустройства. В первую очередь здесь поменяют плитку возле памятника морякам-подводникам, установят пандусы для маломобильных горожан, восстановят несколько офицерских могил.