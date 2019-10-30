  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские власти пожурили подрядчика, сорвавшего срок благоустройства 10 дворов

Из 15 дворов, которые должен был привести в порядок подрядчик, работы завершены лишь на пяти
Курские власти пожурили подрядчика, сорвавшего срок благоустройства 10 дворов

Читайте также

В Курске опять срываются сроки благоустройства дворов. На сей раз провинился «Курскспецдорстрой». Из 15 дворов, которые должен был привести в порядок подрядчик, работы завершены лишь на пяти. На остальных десяти организация даже не приступила к работе.

В этом убедился мэр города Виктор Карамышев, который в компании заместителя губернатора Алексея Смирнова проверил ход работ по благоустройству дворовых территорий. 

Так вдоме №84 на улице в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» подрядчик должен был заасфальтировать двор, сделать тротуарные дорожки, уложить бордюр и установить малые архитектурные формы. Пока же там всё остаётся по прежнему. 

«В понедельник на оперативном совещании у главы региона уже поднимался вопрос по поводу вашей подрядной организации. Поясните, из-за чего складывается такая ситуация. Если вам нужна какая-то помощь, мы готовы её оказать. Давайте серьёзней относится к работе. Задача поставлена, вы взяли обязательства, значит надо выполнять», - отметил глава города. 

Организации дали срок завершить все работы до 20 ноября. 

Также градоначальник и замгубернатора посетили мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», который должны привести в порядок к юбилею Дня победы. На месте они осмотрели проблемные зоны мемориала: просевшую плитку, офицерские могилы, требующие благоустройства. В первую очередь здесь поменяют плитку возле памятника морякам-подводникам, установят пандусы для маломобильных горожан, восстановят несколько офицерских могил.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области нетрезвый мотоциклист не разъехался с УАЗом

В Курске на Боевке установили новые светильники

Специалисты Курскэнерго обучают студентов Юго-Западного государственного университета основам цифровой трансформации электросетевого комплекса

В следующем году в Курской области на 3,6% подорожает коммуналка

В Курске вспомнили жертв политических репрессий

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске