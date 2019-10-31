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В курских «Ласточках» станет больше сидячих мест, а билеты будут дешевле

Изменения произойдут уже с 1 ноября
В курских «Ласточках» станет больше сидячих мест, а билеты будут дешевле

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В связи с увеличением пассажиропотока в поездах дальнего следования №745/746 Москва-Белгород-Москва изменится комплектация на формат «Ласточки». Изменения произойдут уже с 1 ноября.

Так, вагоны купе и СВ поменяют на новые сидячего типа. Билеты станут дешевле. Если ранее билеты в СВ стоили от 4220 рублей, в купе – от 2212 рублей, в плацкарт – от 1 647, а сидячие места – от 1158 рублей, то теперь билет на эторт поезд можно будет приобрести по цене от 1117 рублей. 

Сейчас по Курской области курсируют три пары «Ласточки». Это ежедневные поезда № 723/720 Москва-Курск-Москва и № 719/722 Москва-Белгород-Москва, а также в пятницу, субботу и воскресенье – № 721/724 Москва-Курск-Москва. 

С 8 же декабря поезд № 743/744 Москва-Белгород будет курсировать подвижным составом «Ласточка», а количество мест в нём увеличится с 630 до 690. Изменится также нумерация поезда №719/722 Москва - Белгород на № 719/720. 

Если желающих отправиться в поездку станет больше, в «Федеральная пассажирская компания» в декабре рассмотрит возможность ввести дополнительный поезд из Курска в Москву.
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