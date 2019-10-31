Дрэг-рейсеры просят курского мэра о площадке для соревнований

Глава города пообещал проработать вопрос с площадкой для проведения соревнований по дрэг-рейсингу

Мэр Курска пообещал проработать вопрос с площадкой для проведения соревнований по дрэг-рейсингу. Об этом Виктора Карамышева на встрече попросил руководитель клуба «Drag Warrior» Кирилл Морозов.Гонщики хотят зону, которая бы соответствовала стандартам проведения соревнований по дрэг-рейссингу, а также проведению автомобильных выставок.«На мой взгляд, хорошо, когда люди чем-то искренне увлекаются, но важно, чтобы хобби не мешало другим», – отметил Виктор Карамышев.Кирилл Морозов заверил, что участники соревнований не ездят на гоночных автомобилях по дорогам общего пользования и не мешают жителям.Глава города пояснил, что в бюджете нет средств, чтобы строить километр дороги специально для соревнований и потому решить проблему можно только выбрав место, на котором уже есть асфальт. Найти такую площадку пообещал мэр.