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В Курске на "зебрах" сбили двух женщин

Аварии произошла на улицах Черняховского и Блинова
В Курске на "зебрах" сбили двух женщин

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В среду, 30 октября в Курске произошли две аварии с участием пешеходов. В обоих случаях людей сбили на нерегулируемых пешеходных переходах. 

Так, днём в начале второго, возле дома №2 по улице Черняховского 31-летний водитель «Хёндай Солярис», двигаясь по улице Харьковская со стороны улицы Резиновая в направлении Элеваторного проезда, допустил наезд на 33-летнюю женщину. 

А вечером, около половины восьмого аналогичная авария произошла на улице Блинова, возле дома №29. Там 53-летний автомобилист на ВАЗе-21102, двигаясь по улице Перекальского со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Дубровинского, задавил 48-летнюю женщину. 

В результате этих ДТП пострадавших курянок с ранениями доставили в 4-ю горбольницу.





ФОТО - АВТОКАДР_46
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