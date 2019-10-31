В Курске на "зебрах" сбили двух женщин

Аварии произошла на улицах Черняховского и Блинова

В среду, 30 октября в Курске произошли две аварии с участием пешеходов. В обоих случаях людей сбили на нерегулируемых пешеходных переходах.Так, днём в начале второго, возле дома №2 по улице Черняховского 31-летний водитель «Хёндай Солярис», двигаясь по улице Харьковская со стороны улицы Резиновая в направлении Элеваторного проезда, допустил наезд на 33-летнюю женщину.А вечером, около половины восьмого аналогичная авария произошла на улице Блинова, возле дома №29. Там 53-летний автомобилист на ВАЗе-21102, двигаясь по улице Перекальского со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Дубровинского, задавил 48-летнюю женщину.В результате этих ДТП пострадавших курянок с ранениями доставили в 4-ю горбольницу.