В Курске вспомнили жертв политических репрессий

ТАКТ". В разные периоды советской власти им на территории страны подверглись миллионы людей. Считается, что только в Курской области были расстреляны около 200 тысяч человек, еще 20 тысяч подверглись уголовной ответственности. Большинство репрессированных позже были реабилитированы. О том, что важно помнить трагические ошибки прошлого, говорили представители властей и родственники жертв репрессий.В Курске вспоминали жертв политических репрессий, сообщает телеканал "
Парк Героев гражданской войны. Здесь, возле памятника собираются представители власти, репрессированные, а также родственники тех, кто был расстрелян или не дожил до сегодняшнего дня. В Курской области насчитывается более 500 человек, подвергшихся репрессиям, но позже реабилитированных. Они сегодня получают от государства компенсации, имеют льготы. Но, отмечают собравшиеся, самым важным является признание исторической несправедливости. Курянка Людмила Хачатурова пришла с портретом отца, директора моторно-тракторной станции, которого расстреляли в 1938 году.
Людмила Хачатурова, дочь репрессированного: «Мама все время с ним по телефону разговаривала и вдруг все прекратилось. Пошла в милицию и узнала, что папа, оказывается, арестован. И был расстрелян. Но в свидетельстве о смерти, которое прислали, было указано, что он умер от туберкулеза легких. Скрывали. А в 1991 году уже было свидетельство, что расстреляли вскоре после ареста».
Юрию Бочарову посчастливилось провести детство с отцом-фронтовиком, за исключением времени, которое тот провел в заключении. Никто не знал, выйдет ли он живым.
Юрий Бочаров, сын репрессированного: «У всех на фотографиях, которые сегодня люди принесли с собой, жизнерадостные лица. Люди еще не знают своей судьбы, а мой отец в тюремной робе. Это его тюремная фотография. Мой отец – жертва политических репрессий. Война, окружение, выход из окружения, а потом фильтрационный лагерь и 5 лет тюрьмы».
Сколько родственников, преимущественно священников, пострадали от репрессий – Инна Оболенская не может посчитать до сих пор. Кому-то не давали учиться, кому-то препятствовали в карьере, а многих, в том числе отца, посадили в тюрьму. Позже, перед развалом СССР всех реабилитировали, но даже тогда люди боялись говорить о пережитом.
Инна Оболенская, дочь репрессированного: «В 1989 году пришли сотрудники КГБ домой, предложили сняться в фильме, но папа отказался. Потому что боялся за меня. Я на работе была, а когда пришла, то все рассказал. Он их спросил – могут ли поручиться, что времена репрессий не вернутся? Что нас снова не заберут? Они молчали, не были уверены. Да и никто не был уверен».
Сегодня о событиях прошлого века говорят уже открыто. Очень многое изменилось. И, как надеются участники митинга-реквиема, навсегда. Память погибших в результате репрессий почтили минутой молчания и возложением цветов к памятнику.
В Курске вспомнили жертв политических репрессий
Считается, что только в Курской области были расстреляны около 200 тысяч человек