Документ опубликован на сайте правительства.В следующем году в России подорожает коммуналка. Рост тарифов ЖКХ утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Итак, в 2020 году тарифы ЖКХ в Курской области вырастут на 3,6 процента. У наших соседей аналогичная картина. В Москве коммуналка подорожает в среднем на пять процентов. А самое большое повышение ждёт Чечню — на 6,5 процента. Самая же маленькая индексация будет в Ненецком автономном округе - 2,4 процента.
Но всё это во втором полугодии, в первом плата индексироваться не будет ни в одном из 83 субъектов, включенных в перечень.
В следующем году в Курской области на 3,6% подорожает коммуналка
Рост тарифов ЖКХ утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев