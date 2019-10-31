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В следующем году в Курской области на 3,6% подорожает коммуналка

Рост тарифов ЖКХ утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев
В следующем году в Курской области на 3,6% подорожает коммуналка

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В следующем году в России подорожает коммуналка. Рост тарифов ЖКХ утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства.

Итак, в 2020 году тарифы ЖКХ в Курской области вырастут на 3,6 процента. У наших соседей аналогичная картина. В Москве коммуналка подорожает в среднем на пять процентов. А самое большое повышение ждёт Чечню — на 6,5 процента. Самая же маленькая индексация будет в Ненецком автономном округе - 2,4 процента. 

Но всё это во втором полугодии, в первом плата индексироваться не будет ни в одном из 83 субъектов, включенных в перечень.
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