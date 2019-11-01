«Кино в театре». Курян приглашают посмотреть новую версию легендарного «Подкидыша»
В это воскресенье горожан приглашают посмотреть в Курском драмтеатре семейную комедию
Режиссёр Сергей Васильев удачно осовременил Лялю и Мулю: их сыграли Инга Оболдина и Сергей Рудзевич. А роль забавной болтливой домработницы Ариши, которую в советской картине исполнила Рина Зелёная, исполнила актриса Юлия Топольницкая, прославившаяся благодаря клипу к композиции «Экспонат» группы «Ленинград».
По традиции, перед сеансом для юных зрителей пройдёт тематическое мероприятие «Невероятные приключения».
На мастер-классах педагогов Центра детского творчества ребята научатся создавать весёлых животных из бумаги и фоамирана, вспененного декоративного материала. А настроение им поднимут яркие выступления творческих коллективов Дворца пионеров и школьников. Также зрителей ждёт тематическая книжная выставка детской литературы от Библиотеки имени Асеева.
Показ начнётся в 13 часов, а предсеансовое мероприятие - за полчаса до него. Билеты стоимостью 50 рублей можно приобрети в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Также их можно забронировать заранее. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.