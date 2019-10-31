Улица Верхняя Луговая Курска лишилась звания «самой пыльной в стране»

Следующая задача, говорят общественники, – оборудовать здесь остановку общественного транспорта

Курские активисты ОНФ добились того, что местные власти обратили внимание на состояние улицы Верхняя Луговая - самой пыльной улицы России. Напомним, во время летнего рейда по стране федеральные эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» оценили состояние курских дорог на улице 8 Марта, а также перекрёстке улиц Дзержинского и Верхней Луговой. Они отметили, что трамвайная остановка на перекрестке не оборудована и расположена опасно для людей. Недовольство общественных инспекторов вызвали и кучи песка около бордюров, которые лежали на улице с зимы.Сейчас улицу Верхняя Луговая, наконец, отчистили от загрязнений. Следующая задача, говорят общественники, – оборудовать здесь остановку общественного транспорта: пока люди ждут трамвай, стоя прямо на проезжей части.- Улица лишилась звания «самой пыльной», но остановка на ней сохраняет статус «самой опасной в России», которым её наградили эксперты в ходе проверки. Хотелось бы, чтобы администрация как можно скорее решила и эту проблему», - отметил координатор проекта ОНФ «Карты убитых дорог» в Курской области Борис Свиридов.Добавим, за время существования проекта куряне внесли на интерактивную карту dorogi-onf.ru 388 проблемных участков.