Завтра в Курске на железнодорожном вокзале пройдёт «Большой этнографический диктант»
Принять участие в Диктанте может любой желающий. Начало в 11:00
Диктант состоит из 30 вопросов: 20 из них – общие для всех и 10 - региональные, уникальные
для каждого субъекта страны. На написание диктанта участникам даётся 45 минут.
Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября, индивидуальные результаты – 12 декабря.
Принять участие в Диктанте может любой желающий. Пройти тест также можно будет на вокзале Орла. Начало акции в 11:00.