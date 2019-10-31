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Завтра в Курске на железнодорожном вокзале пройдёт «Большой этнографический диктант»

Принять участие в Диктанте может любой желающий. Начало в 11:00
Завтра в Курске на железнодорожном вокзале пройдёт «Большой этнографический диктант»

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В пятницу, 1 ноября, в преддверии Дня народного единства, на железнодорожном вокзале Курска пройдёт Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Для участников диктанта подготовлен зал вместимостью 30 человек.

Диктант состоит из 30 вопросов: 20 из них – общие для всех и 10 - региональные, уникальные 

для каждого субъекта страны. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. 

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября, индивидуальные результаты – 12 декабря.

Принять участие в Диктанте может любой желающий. Пройти тест также можно будет на вокзале Орла. Начало акции в 11:00.
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