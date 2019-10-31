Свиноферму "Псельское" в Курской области оштрафовали на 100 тысяч за некачественное производство

В цехах и в помещениях для лекарств царил бардак

Регональное управление Россельхознадзора проверило ООО «Псельское» в Беловском районе Курской области. Предприятие занимается содержанием и убоем свиней, переработкой, хранением и реализацией продукции свиноводства.В ходе проверки специалисты выявили множество нарушений.Так, на предприятии отсутствовала информация о предубойной выдержке поступавших на мясокомбинат животных для убоя. В колбасном цехе не было системы охлаждения воздуха для работы по выработке мясных продуктов при температуре воздуха не выше +12 градусов С. На всех стадиях производства продуктов убоя и мясной продукции не обеспечивалась их прослеживаемость. Не проводились лабораторные исследования воды, используемой в процессе производства. Отсутствовали специальные емкости для сбора ветеринарных конфискатов и др.Бардак царил и в помещении для хранения ветеринарных лекарственных средств. Там не были пронумерованы и промаркированы стеллажи, не было специально выделенного контейнера для временного хранения лекарственных средств с истекшим сроком годности. Учет температуры воздуха в ветеринарной аптеке и учет параметров воздуха в холодильниках, предназначенных для хранения лекарственных препаратов осуществлялся с нарушением. Термометры не были калиброваны, сертифицированы и поверены в установленном порядке. Рядом с доброкачественными лекарствами хранились просроченные.В итоге инспекторы составили административный материал и направили его в Арбитражный суд. Суд оштрафовал ООО «Псельское» на 100 тысяч рублей.