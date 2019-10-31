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«Промсвязьбанк» станет участником Всероссийской недели сбережений

В период с 31 октября по 14 ноября во всех регионах России пройдет VI Всероссийская неделя сбережений (ВНС). 

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В мероприятии на правах официального партнера примет участие и «Промсвязьбанк». Эксперты финансовой организации примут участие в ключевых мероприятиях, сообщает РИА LIVE24.

Проект ВНС подразумевает проведение бесплатных мероприятий просветительского характера и организован Минфином РФ в рамках своего направления «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». В первый раз акция была проведена в 2014 году, охватив 10 миллионов человек из 85 российских регионов. Основной темой этого года является цифровая безопасность.

Как отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса банка ПСБ Сергей Малышев, на данный момент финансовая организация не только активно работает в рамках создания новых банковских продуктов, но и учит население грамотно и безопасно этими продуктами пользоваться.

«Банк участвует в образовательных инициативах Минфина России и ЦБ по этим направлениям. Во время Всероссийской недели сбережений наши специалисты проведут занятия, лекции, выступят с мастер-классами для всех желающих в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России», - отметил Малышев.

Также он заявил, что в банке активно работают совместно с Минобороны в области повышения финансовой грамотности среди военнослужащих. Соответствующее обучение, по его словам, прошли уже полсотни тысяч человек.

Уже известно, что эксперты ПСБ выступят на крупных предприятиях в 10 российских регионах. Главными направлениями лекций станут: финансовое планирование, защита от мошенничества, грамотное использование кредитных средств.

Не забыли в банке и о детях. Так, для участников 10-15 лет в Уфе, Чебоксарах, Воронеже и Ярославле проведут ряд теоретических и практических заданий.
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