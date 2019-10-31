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В Курске полиция ищет грабителя, напавшего в подъезде на девушку

Происшествие случилось в одном из домов на проспекте Энтузиастов в Курске
В Курске полиция ищет грабителя, напавшего в подъезде на девушку

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Полиция разыскивает молодого человека, который пытался ограбить девушку в подъезде дома на проспекте Энтузиастов в Курске. Картину событий удалось воссоздать до секунды благодаря записям с камер видеонаблюдения. 

Злоумышленник следил за девушкой на улице. Когда она подошла к своему дому, он зашёл в подъезд вслед за ней. Курянка даже сама придержала дверь, приняв фигуранта за жильца дома или гостя. 

В подъезде парень стал вырывать у девушки сумку, но она начала сопротивляться и кричать. Осознав, что совершить задуманное не удастся, грабитель сбежал. 

Сейчас его местонахождение устанавливают стражи порядка. На вид нападавшему 18-25 лет, среднего роста, был одет в джинсы и тёмную толстовку. 

Правоохранители просят всех, кто может оказать следствию помощь в розыске подозреваемого, обратиться в любой отдел полиции или позвонить по телефонам 58-33-90 или 02.

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