В Курске полиция ищет грабителя, напавшего в подъезде на девушку

Происшествие случилось в одном из домов на проспекте Энтузиастов в Курске

Полиция разыскивает молодого человека, который пытался ограбить девушку в подъезде дома на проспекте Энтузиастов в Курске. Картину событий удалось воссоздать до секунды благодаря записям с камер видеонаблюдения.Злоумышленник следил за девушкой на улице. Когда она подошла к своему дому, он зашёл в подъезд вслед за ней. Курянка даже сама придержала дверь, приняв фигуранта за жильца дома или гостя.В подъезде парень стал вырывать у девушки сумку, но она начала сопротивляться и кричать. Осознав, что совершить задуманное не удастся, грабитель сбежал.Сейчас его местонахождение устанавливают стражи порядка. На вид нападавшему 18-25 лет, среднего роста, был одет в джинсы и тёмную толстовку.Правоохранители просят всех, кто может оказать следствию помощь в розыске подозреваемого, обратиться в любой отдел полиции или позвонить по телефонам 58-33-90 или 02.