В Курске несуществующая путана оставила командированного без денег

У мужчины появилось свободное время, и он нашёл в Интернете предложение по оказанию эскорт услуг

Россиянин, приехавший в Курск в командировку, стал жертвой мошенников. Они оказались тоже из другого региона.У мужчины появилось свободное время, и он нашёл в Интернете предложение по оказанию эскорт услуг. Обратившись по указанному номеру договорился о такой услуге. Собеседник озвучил условия сделки: клиент кладёт 11 тысяч рублей на счёт мобильного телефона, после этого к нему приезжает девушка. Мужчина сразу через банкомат перевёл оговоренную сумму и стал ждать.После нескольких часов в одиночестве, он понял, что вечер так не состоится и обратился в полицию.Выяснилось, что агентство эскорт услуг - фейковая интернет-страница, а собеседники россиянина общались с ним из другого региона страны. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, полицейские направили запросы к сотовым операторам и кредитным учреждениям. Личности мошенников устанавливаются.