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Лента новостей / В регионе

В Курске несуществующая путана оставила командированного без денег

У мужчины появилось свободное время, и он нашёл в Интернете предложение по оказанию эскорт услуг
В Курске несуществующая путана оставила командированного без денег

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Россиянин, приехавший в Курск в командировку, стал жертвой мошенников. Они оказались тоже из другого региона. 

У мужчины появилось свободное время, и он нашёл в Интернете предложение по оказанию эскорт услуг. Обратившись по указанному номеру договорился о такой услуге. Собеседник озвучил условия сделки: клиент кладёт 11 тысяч рублей на счёт мобильного телефона, после этого к нему приезжает девушка. Мужчина сразу через банкомат перевёл оговоренную сумму и стал ждать. 

После нескольких часов в одиночестве, он понял, что вечер так не состоится и обратился в полицию. 

Выяснилось, что агентство эскорт услуг - фейковая интернет-страница, а собеседники россиянина общались с ним из другого региона страны. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, полицейские направили запросы к сотовым операторам и кредитным учреждениям. Личности мошенников устанавливаются.

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