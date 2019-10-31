В курском оздоровительном лагере ребёнок получил кирпичом по голове. Возбуждено уголовное дело
Прокуратура требует наказать руководство лагеря и больницы, оказавшей помощь, за халатность
Но местная пристенская райбольница, оказавшая помощь мальчику, не проинформировала органы внутренних дел о случившемся, как это предусмотрено законом. Медики обстоятельства получения травмы не выясняли.
Прокурор Пристенского района внёс главврачу больницы представление, в котором потребовал наказать виновных должностных лиц.
Не проведили расследование и не учли этот несчастный случай и в лагере. Также директор
лагеря несвоевременно сообщил о случившемся родителям ребёнка. В правоохранительные органы никто не обращался.
Поэтому учредителю детского оздоровительного лагеря прокурор направил такое же представление, с требованием привлечь виновных должностных лиц к ответственности.
По материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц детского оздоровительного лагеря возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью.