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Лента новостей / В регионе

В курском оздоровительном лагере ребёнок получил кирпичом по голове. Возбуждено уголовное дело

Прокуратура требует наказать руководство лагеря и больницы, оказавшей помощь, за халатность

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В Пристенском районе возбуждено уголовное дело о халатности. Там в детском оздоровительном лагере 11-летний ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму от удара фрагментом кирпича. Инцидент произошёл ещё 25 августа. 

Но местная пристенская райбольница, оказавшая помощь мальчику, не проинформировала органы внутренних дел о случившемся, как это предусмотрено законом. Медики обстоятельства получения травмы не выясняли.
Прокурор Пристенского района внёс главврачу больницы представление, в котором  потребовал наказать виновных должностных лиц.

Не проведили расследование и не учли этот несчастный случай и в лагере. Также директор 

лагеря несвоевременно сообщил о случившемся родителям ребёнка. В правоохранительные органы никто не обращался. 

Поэтому учредителю детского оздоровительного лагеря прокурор направил такое же представление, с требованием привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

По материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц детского оздоровительного лагеря возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью.

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