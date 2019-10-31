В курском оздоровительном лагере ребёнок получил кирпичом по голове. Возбуждено уголовное дело

Прокуратура требует наказать руководство лагеря и больницы, оказавшей помощь, за халатность

В Пристенском районе возбуждено уголовное дело о халатности. Там в детском оздоровительном лагере 11-летний ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму от удара фрагментом кирпича. Инцидент произошёл ещё 25 августа.Но местная пристенская райбольница, оказавшая помощь мальчику, не проинформировала органы внутренних дел о случившемся, как это предусмотрено законом. Медики обстоятельства получения травмы не выясняли.Прокурор Пристенского района внёс главврачу больницы представление, в котором потребовал наказать виновных должностных лиц.Не проведили расследование и не учли этот несчастный случай и в лагере. Также директорлагеря несвоевременно сообщил о случившемся родителям ребёнка. В правоохранительные органы никто не обращался.Поэтому учредителю детского оздоровительного лагеря прокурор направил такое же представление, с требованием привлечь виновных должностных лиц к ответственности.По материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц детского оздоровительного лагеря возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью.